Trabzonsporlu futbolcular Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzon
Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Vali İsmail Ustaoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.
Ustaoğlu, futbolcuların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.
Futbolcular, Ustaoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti.
Ustaoğlu ise futbolculara çeşitli hediyeler verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.