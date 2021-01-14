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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcular Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Duygu Avunduk   | 14.01.2021
Trabzonsporlu futbolcular Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzon

Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Vali İsmail Ustaoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, futbolcuların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.

Futbolcular, Ustaoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti.

Ustaoğlu ise futbolculara çeşitli hediyeler verdi.

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