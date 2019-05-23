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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcular iftarda bir araya geldi

Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Duygu Avunduk   | 23.05.2019
Trabzonsporlu futbolcular iftarda bir araya geldi

Trabzon

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, bir oteldeki iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, bir oteldeki iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Jose Ernesto Sosa (sağ 2) Ibanez (sağda) ve Ekuban da(sol 2) katıldı. ( Trabzonspor Kulübü - Anadolu Ajansı )

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

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