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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maça hazır olduklarını ancak Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 25.01.2020
Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili açıklama

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, 27 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maça hazır olduklarını ancak Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle pazartesi günü oynayacağımız BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."

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