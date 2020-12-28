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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Hugo için, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Selçuk Kılıç   | 28.12.2020
Trabzonspor'dan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzonspor, Galatasaray maçında belinden sakatlanan Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun tedavisine başlandığı belirtti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray maçının ardından 2 günü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

Bu arada kadro dışı bırakılan oyunculardan Fousseini Diabate'nin kentten ayrıldığı öğrenildi.

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