Trabzonspor'dan kulubün CFCB Yargı Dairesine sevkine ilişkin açıklama

Trabzon
Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından Yargı Dairesine sevk edilmesinin, 2016 yılı mayıs ayında yapılan finansal fair play anlaşması kurallarının ihlalinden kaynaklandığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüp, CFCB tarafından dün kendilerine gönderilen kararla ilgili açıklama yayımladı.
İlgili kararın, kulüp ile CFCB arasında 2016 yılı mayıs ayında yapılan sulh anlaşmasının sonuçlarını kapsadığı belirtilerek, "Yapılan anlaşma gereğince, mayıs 2016 döneminde 20 milyon avro denk hesap açığı verilmesi gerekirken 29 milyon 128 bin avro, mayıs 2017 döneminde 10 milyon avro denk hesap açığı verilmesi gerekirken 20 milyon 471 bin avro ve mayıs 2018 döneminde 5 milyon avro denk hesap açığı verilmesi gerekirken 51 milyon 23 bin avro gerçekleşmiş, taahhüt edilen tutarların üzerinde açık verilmiştir. Bu nedenlerden ötürü kulübümüz şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle CFCB Yargı Dairesine sevk edilmiştir." denildi.
CFCB'den Yargı Dairesine şartlı öneri
CFCB'nin, Trabzonspor'un yer alacağı ilk UEFA organizasyonundaki gelirlerinin yüzde ellisine el konulması şartı ile turnuvalara katılması yönünde Yargı Dairesine öneride bulunduğu ifade edildi.
Bu süreçte gerçekleşmesi beklenen şartların, TFF, BDDK ve Kulüpler Birliği Vakfı ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışması ile TFF'nin mali izleme düzenlemelerinin haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırılması ve kulübün 31 Mayıs 2019 itibarıyla denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon avro açık vermesi olduğu aktarıldı.
Aksi halde bordo-mavili ekibin, gelecek 2 sezon içerisinde katılım hakkı elde edilecek UEFA turnuvalarının ilkinden ihraç edilmesinin önerildiği vurgulandı.
Yeni yönetimin çabaları dikkate alınacak
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetiminin mali yapıyı düzeltme adına çabalarının kararda dikkate alınacağı aktarılırken, şu görüşler paylaşıldı:
"İlgili kararda ayrıca, Yargı Dairesine kulübümüz hakkında yazılan yazıda, yeni yönetim kurulunun yapmış olduğu, futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması, altyapıya önem verilmesi, transfer harcamalarının sınırlandırılması, transfer gelirlerinin arttırılması ve sermaye artırımı gibi sıralanan olumlu icraatlar da ayrıntılı olarak belirtilerek, Yargı Dairesinin karar aşamasında bu hususları dikkate alması CFCB tarafından önerilmiştir. Kulübümüz konu ile ilgili gerekli çalışmalara başlamış olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.