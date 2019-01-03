Trabzonspor'da Zeki Yavru'nun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

TRABZON

Trabzonspor Kulübü, Zeki Yavru ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20 Ağustos 2018 başlangıç 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon sonunda Gençlerbirliği'nden ayrılarak tekrar bordo-mavili takıma dönen Zeki Yavru, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 203, ligde de 1 maçta 90 dakika olmak üzere 4 resmi karşılaşmada 293 dakika forma şansı bulabildi.

Muhabir: Selçuk Kılıç



