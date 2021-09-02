Trabzonspor'da yeni transferlerden en fazla süre alan Marek Hamsik oldu

Trabzon
Kadrosunu 9 oyuncu takviyesiyle güçlendiren bordo-mavililerde, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın tamamında Marek Hamsik, forma giydi.
Slovak oyuncu 7 karşılaşmaya da ilk 11'de çıkarak 625 dakika görev yaptı. Bu oyuncuyu 6 maçta 552 dakika ile Bruno Peres takip etti.
Gervinho 6 maçta 385, İsmail Köybaşı 6 maçta 367, Andreas Cornelius 4 maçta 105, Manolis Siopis 3 maçta 112, Fode Koita 4 maçta 23 dakika görev yaptı.
Sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswill ise henüz süre almadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.