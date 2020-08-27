Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzon
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo- mavili takım, yarın sabah antrenmanından sonra Samsun'a hareket ederek, Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa gireceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.