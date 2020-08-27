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Spor, Futbol

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

Duygu Avunduk   | 27.08.2020
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzon

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. 

Bordo- mavili takım, yarın sabah antrenmanından sonra Samsun'a hareket ederek, Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa gireceği belirtildi.

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