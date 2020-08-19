Trabzonspor'da oyuncuların sağlık kontrolleri sürüyor

Trabzon
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, bazı futbolcuların kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Süper Lig 2020 – 2021 sezonu öncesi futbolcularımız testten geçti— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 19, 2020
Detaylar👉 https://t.co/aAxVw60Bs6 pic.twitter.com/2WXXsSq96o
Yeni sezon hazırlıklarının ise bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.