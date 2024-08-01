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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, 3+1 yıllık anlaşma sağladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile sözleşme imzaladı.

Göktuğ Ergün  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu için imza töreni düzenlendi

Trabzon

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz'ün katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yokuşlu için imza töreni düzenlendi.

Köz, Okay'ın daha önceden Trabzonspor'da oynadığını anımsatarak, "Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz, başarılı olacağına inanıyor, kendisine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Yokuşlu ise şunları kaydetti:

"Tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz."

Açıklamada, Okay Yokuşlu'nun "35" numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

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