Dolar
13.32
Euro
15.11
Altın
1,819.54
ETH/USDT
3,788.30
BTC/USDT
48,057.00
BIST 100
1,869.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu

Tuğba Yardımcı   | 31.12.2021
Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu

Trabzon

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.

Bugün itibarıyla "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların haftaya da Passolig gişelerinden satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 6 bin 500, VIP Gold 5 bin 500, VIP Silver 4 bin, batı tribün 1000, doğu tribün 900, fırtına tribün 500, kale arkaları için de 300 liradan satışa sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı
Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı
Çin Kovid-19 salgının ikinci yılında 'sıfır vaka' stratejisinde ısrar ediyor
İlk Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 kitlesel aşılamalara rağmen etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu

Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu

Trabzon'da okul önünde dolaşan pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

Trabzonspor, 2021 yılını Abdullah Avcı ile iyi bitiriyor

ABD'li Prof. Dr. Kazzi'den metil alkol zehirlenmeleri için farkındalık uyarısı

ABD'li Prof. Dr. Kazzi'den metil alkol zehirlenmeleri için farkındalık uyarısı
Gemide dünyaya gelen kedi tayfanın yol arkadaşı oldu

Gemide dünyaya gelen kedi tayfanın yol arkadaşı oldu
Uzungöl'ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu

Uzungöl'ün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu