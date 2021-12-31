Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa sunuldu

Trabzon
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.
Bugün itibarıyla "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların haftaya da Passolig gişelerinden satışı gerçekleştirilecek.
Kombine kartlar, Platinum 6 bin 500, VIP Gold 5 bin 500, VIP Silver 4 bin, batı tribün 1000, doğu tribün 900, fırtına tribün 500, kale arkaları için de 300 liradan satışa sunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.