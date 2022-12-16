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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'da Futbol A Takım doktoru Halil Polat, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Tuğba Yardımcı   | 16.12.2022
Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Trabzon

Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Denswil'in dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Polat, "Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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