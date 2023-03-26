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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursaspor Özlüce tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi.

Selçuk Kılıç  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi

Trabzon

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