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Spor, Futbol

Trabzonspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Seyit Ahmet Eksik   | 13.02.2021
Trabzonspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzon

Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında saat 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek olan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


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