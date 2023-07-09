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Spor, Futbol

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Selçuk Kılıç  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor Fotoğraf: Selçuk Kılıç/AA

Kranj

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana izinleri biten milli oyuncular Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok katıldı. Umut Bozok ve Eren Elmalı takımdan ayrı bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde çalışırken kaptan Uğurcan Çakır ise kalecilerin çalışmasında yer aldı.

Antrenmana yabancı milli oyuncular Larsen, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet katılmadı. Bu oyuncuların bugün kampa katılması ve yarınki çalışmada yer alması bekleniyor.

Vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernandez ve Flavio da antrenmanlara katılmayan diğer oyuncular oldu.

Fernandez'in durumu yarın netlik kazanacak

Trabzonspor'un dün Hajduk Siplit ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Fernandez'in yarın MR çekileceği belirtildi. Kale direğine çarparak kaval kemiği bölgesinden sakatlanan savunma oyuncusunun röntgenin de herhangi bir şeye rastlanmadığı kontrol amacıyla MR çekileceği öğrenildi.

Dünkü hazırlık maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

 Flavio kamptan ayrıldı

Bordo-mavili takımın sabahki çalışmasında yer almayan  Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun transfer görüşmesi için kamptan ayrıldığı ve durumun 1-2 gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Geçen sezon Suudi Arabistan'ın Al Taawoun takımında kiralık olarak forma giyen Flavio'nun dün akşam kamptan ayrıldığı, yine Suudi Arabistan'a transferinin gündemde olduğu ifade edildi.

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