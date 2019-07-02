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Spor, Futbol

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Trabzonspor, 2019-2020 sezonu hazırlık döneminin ilk antrenmanını kendi tesislerinde yapacak.

Selçuk Kılıç   | 02.07.2019
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Trabzon

Trabzonspor Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. 

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Sağlık testlerinden de geçecek bordo-mavili takımda milli oyuncular çalışmalara geç katılacak ve Karadeniz ekibi gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sezona başlayacak.

Trabzonspor, 18 Temmuz'a kadar yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek. Bordo-mavililer, iki günlük izin sorası 20 Temmuz'da yurt dışı kamp için Avusturya'nın Linz şehrine gidecek ve 30 Temmuz'a kadar çalışmalarına burada devam edecek.

Karadeniz ekibi, kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

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