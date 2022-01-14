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Spor, Futbol

Trabzonspor yarın Sivasspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya, Selçuk Kılıç   | 14.01.2022
Trabzonspor yarın Sivasspor'a konuk olacak

Trabzon/Sivas

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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