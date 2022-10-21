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Spor, Futbol

Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Selçuk Kılıç   | 21.10.2022
Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor.

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