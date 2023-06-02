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Spor, Futbol

Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.

Bjelica yönetiminde ilk peşinde

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.

Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

Hamsik'e veda

Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.

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