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Spor, Futbol

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

Abdullah Doğan  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda konuk etti.

İlk yarı

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ilk düdüğüyle Trabzonsporlu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

19. dakikada konuk ekip öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.


Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

23. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.


Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Meunier'in sert şutunda, Guilherme'nin topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı işaret etti. Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.


Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

79. dakikada Ethemi'nin sağ kanattan yerden ortasında N'Zonzi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

81. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda top üst direkten döndü.


Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

88. dakikada Fountas'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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