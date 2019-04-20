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Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Haftanın ilk antrenmanıyla bu maçı unutacağız. Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Selçuk Kılıç   | 20.04.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, şu andan itibaren bu maçı unutarak hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanmaya başlayacaklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki zor olan maçlardan birini oynadıklarını ifade ederek, "Sevindirici olan tarafı, kazanmanın morali ile ligin kalan haftalarına daha güzel, büyük hedeflere, daha arzu edecek şekilde çalışarak değerlendirme fırsatı verdi. Bizim açımızdan, futbolcular ve camia açısından sevindirici. Yarın dinleneceğiz. Haftanın ilk antrenmanıyla bu maçı unutacağız. Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Futbolculuk döneminde Malatyaspor'da oynayan Karaman, basın toplantısının ardından Malatya'dan maça gelen basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bulut: Nwakaeme, güçlü bir oyuncu

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise her şeyin istedikleri gibi başladığını belirterek, "Golü de bulduk. Daha sonra Nwakaeme'nin bireysel yeteneğinden attıkları bir gol oldu. İlk yarıda, ikinci yarıda yeterince gol pozisyonu yakaladık ancak bunları değerlendiremedik." dedi.

Bulut, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını kaydederek, "Bugün de aynı şey oldu. İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Topları kapıp daha hızlı defansın arkasına sarkmak istedik. O yüzden Bifouma ve Kamara'yı oyuna soktuk. Ama 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz ikinci gol oldu. 10 kişiyle elimizden geleni yaptık. Baskılı oynamaya çalıştık. Bu maçı unutmaya çalışacağız. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı var. Moralimizi yüksek tutup o maça en iyi şekilde hazırlanıp finale adımızı yazdırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Rotasyonlu kadronun kurbanı oldunuz, diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise Bulut, "Ben öyle görmüyorum. Seth ilk yarıda başarılı oyunlar çıkardı. Bugün Nwakaeme'ye karşı zorlandı. Nwakaeme zaten güçlü ve driplingi iyi olan bir oyuncu. İkili sıkıştırmalarda biraz geç kaldık. Öyle olunca zaten Nwakaeme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Attığı bir gol ve asisti var. Ama ondan ziyade bizim girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Sorun orada." cevabını verdi.


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