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Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Jerome Boateng değerlendirilebilecek bir oyuncu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fransa ekibi Olimpik Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng'in transfer listelerinde yer aldığını söyledi.

Emre Doğan   | 03.06.2022
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Jerome Boateng değerlendirilebilecek bir oyuncu

İstanbul

Avcı, AA Spor Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları 2021-2022 sezonuna göre daha kaliteli bir kadro kurmak istediklerini belirten Avcı, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha bakıyoruz. Gidenler ve gelenler olacak. Teklif gelen oyuncular olacak. Geçen seneden daha kaliteli bir kadro kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Alman stoper Jerome Boateng ile ilgili, "İsmi geldi. Son durumunu inceliyoruz. Marka bir oyuncu. Sakatlığı yoksa değerlendirebilecek bir oyuncu." diye konuştu.

Süper Lig'de tekrar şampiyonluğa oynayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak bir kadro kurmak istediklerini vurgulayan Avcı, "Geçen sezon iyi bir kadro kurduk. Oyuncu grubu buna uygun bir şekilde cevap verdi. Bu sene tekrar şampiyonluğa oynayacağız. En yakın ulaşılabilir hedefimiz ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ları. Trabzonspor'un bir senelik maaş bütçesini karşılayabilecek bir durum var. 50 küsur maç oynayacağız. Buna göre kadro yapısını zenginleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Jerome Boateng değerlendirilebilecek bir oyuncu