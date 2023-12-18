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Spor, Futbol

Trabzonspor taraftarları, Onuachu'yu "kasım ayının en iyi oyuncusu" seçti

Trabzonspor taraftarları, takımın Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu'yu ayın oyuncusu ödülüne layık gördü.

Can Öcal  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Trabzonspor taraftarları, Onuachu'yu "kasım ayının en iyi oyuncusu" seçti

İstanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, Trabzonspor'da kasım ayının en iyi futbolcusu olarak Onuachu seçildi. Ayın oyuncusu ödülünü alan Onuachu, kasım ayında çıktığı her maçta gol atıp takıma önemli katkı sağladı.

Bordo-mavili formayla çıktığı 11 maçta 7 gol atan Onuachu için hazırlanan özel plaket, dün antrenman öncesinde kendisine takdim edildi.

Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, oylamaya Türkiye dışından 71 farklı ülkeden Trabzonsporlu taraftarlar katıldı.

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