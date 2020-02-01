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Spor, Futbol

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Tuğba Yardımcı   | 01.02.2020
Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı Fotoğraf: Burak Altunöz / AA

Trabzon

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.

Taraftarlar, bir süre araçlardan çalınan müzik eşliğinde kolbastı oynayıp, horon tepti.

Kalabalık dolayısıyla şehir merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı.


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