Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trabzon/İstanbul
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kırmızı-siyahlılar, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.