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Spor, Futbol

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç, Can Öcal  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trabzon/İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

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