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Spor, Futbol

Trabzonspor son 8 sezonun en iyi puanıyla bitirdi

Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer, son 8 sezonun en başarılı sezonunu geride bıraktı. Karadeniz ekibi, 3 sezon aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Selçuk Kılıç   | 25.05.2019
Trabzonspor son 8 sezonun en iyi puanıyla bitirdi

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 8 sezonun en başarılı performansını gösterdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligde 18 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 63 puanla Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonra, en çok puan elde ettiği sezonu yaşadı.

Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi bitirmişti.

En çok galibiyet, en çok gol

Trabzonspor, bu sezon 34 hafta boyunca aldığı 18 galibiyetle son 8 sezon içerisinde en fazla galibiyet aldığı sezonu yaşadı.

Karadeniz ekibi, attığı 64 golle, geçen sezon 63 gollü dönemi de geride bırakarak en golcü sezonunu geride bıraktı.

Avrupa biletini kaptı

Trabzonspor, gösterdiği başarıyla da 3 sezon sonra Avrupa kupalarına katılma hasretine son verdi.

2015-2016 sezonunu 40 puan ile 12. sırada tamamlayarak 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edemeyen bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda ligi 51 puanla 6. sırada, 2017-2018 sezonunu da 55 puanla 5. sırada bitirerek Avrupa'da boy gösterememişti.

İç saha başarısı

Trabzonspor, iç sahada 17 karşılaşmanın 12'sinden galip ayrılırken 2 maçta berabere kaldı, 3 maçta da mağlup oldu. Bordo-mavililer, iç sahada 38 puan toplarken ligde de kendi evinde 3. en fazla puan elde eden takım oldu.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puan toplayarak ligde 4. sırada yer aldı.

12 maçlık seri ile tamamladı

Trabzonspor, ligde son 12 karşılaşmada yenilgi yaşamayarak ligi tamamladı.

En son yenilgisini ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında kendi evinde 2-0'lık sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak 30 puanlık seri yakaladı.

Aytemiz Alanyaspor ile 17 Şubat'ta oynanan karşılaşmada mağlup olan bordo-mavililer, daha sonraki 97 günlük dönemde rakiplerine 3 puan vermedi.

Üç büyüklere karşı galibiyet

Trabzonspor, kendi evinde bu sezon üç büyük rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 2-1 Galatasaray'ı ise 4-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, üç büyükler karşısında toplam 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı.

Son 8 sezon

Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:

SezonMaç GalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuanSıralama
2011-20123415118 56 3
2012-201334137 14 469
2013-2014 3414 11 9 534
2014-2015 3415 12 7 57 5
2015-2016341241840 12
2016-2017 3414911 51 6
2017-2018341510955 5
2018-2019 341897634
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