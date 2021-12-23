Dolar
11.56
Euro
13.12
Altın
1,807.94
ETH/USDT
3,915.00
BTC/USDT
48,229.00
BIST 100
1,833.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı başladı
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Selçuk Kılıç   | 23.12.2021
Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

Trabzon

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Benzer haberler

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı

Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti uçakta horon oynayarak kutladı

Trabzonspor taraftarı genç, takımına ait yüzlerce nostaljik eşya biriktirdi

Trabzonspor taraftarı genç, takımına ait yüzlerce nostaljik eşya biriktirdi
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı
Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı

Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı