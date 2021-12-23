Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzon
Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.