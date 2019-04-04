Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzon
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, Antalyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçını kazanması halinde bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi elde edecek.
Bordo-mavililerde bu maç öncesi Onazi ile Novak'ın sakatlıkları bulunuyor, Rodallega ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Pereira ile Abdülkadir Ömür, yarınki maçta forma giyebilecek.
Trabzonspor'un Antalyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.
46. randevu
İki takım arasında geride kalan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 46 gol atarken, 17 gol yedi.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.