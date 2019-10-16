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Spor, Futbol

Trabzonspor Marşı için ödüllü beste yarışması düzenlendi

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, "Trabzonspor sevgisinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu yarışmayı düzenliyoruz." dedi.

Meltem Yılmaz   | 16.10.2019
Trabzonspor Marşı için ödüllü beste yarışması düzenlendi

Trabzon

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması" düzenledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Kulübü ile ortaklaşa "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması" düzenlediklerini belirtti.

Yarışmayı, Trabzonspor sevgisinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlediklerini vurgulayan Genç, yarışmaya müracaatların 25 Kasım-16 Aralık arasında Ortahisar Belediyesinin Trabzon Tarih Müzesine yapılabileceğini kaydetti.

Genç, yarışmanın finalinin 16 Ocak 2020'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde saat 18.00'de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek. Yarışmaya katılan eserler, içinde Trabzonspor'un efsane futbolcularının ve gazetecilerin yer aldığı 13 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

"Yarışmada birinciye 30 bin lira verilecek"

Yarışmaya katılım şartlarını da aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Yarışmacılar eserin kendilerine ait olduğunu Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan belgeye imza atarak beyan etmiş olacağından şartnameyi de kabul etmiş sayılacak. Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilecek. Seslendirilmiş CD veya flash ile de müracaat edilebilecek. Yarışmaya katılacak eserlerin hiçbir yayın kuruluşunda yayımlanmamış olması gerekiyor. Ödül alan eserler Ortahisar Belediyesi tarafından belirlenen orkestra ve sanatçılar tarafından seslendirilebilecek. Dereceye giren ilk üç eser ile mansiyon ödülü alan üç eserin yayın ve telif hakları Trabzonspor AŞ ve Ortahisar Belediyesine ait olacak."

Genç, başvuruların şahsen yapılacağını, posta veya kargo aracılığıyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 8 bin lira ödül verileceğini ifade eden Genç, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira verileceğini belirtti.

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