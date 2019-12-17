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Spor, Futbol

'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na 249 başvuru yapıldı

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"na 249 başvuru yapıldı.

Meltem Yılmaz   | 17.12.2019
'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na 249 başvuru yapıldı

Trabzon

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihlerinde 249 başvurunun gerçekleştiğini belirtti.

Bazı kişilerin iki eserle yarışmaya katıldıklarından dolayı toplamda 380 eserin yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye alınacağını aktaran Genç, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti.

"Trabzonspor'umuz bu şehrin marka değeridir"

Genç, yarışmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmayı düzenlememizdeki temel amacımız Trabzonspor'umuzun şanına, şöhretine uygun bir bestenin ve eserin ortaya çıkmasıydı. Trabzonspor'umuz bu şehrin marka değeridir. Onu temsil yeterliliğine sahip, dillerden düşmeyen ve adeta Trabzonspor ile özdeşleşen eserlere hayat veririz. Temennimiz yarışmaya katılan 380 eser arasından bu nitelikte bir eserin çıkmasıdır."

Eserlerin 17 kişilik jüri tarafından değerlendirileceğini de işaret eden Genç, yarışmada birinciye 30 bin lira, ikinciye 15 bin lira ve üçüncüye de 10 bin lira ödül verileceğini hatırlattı.

Ahmet Metin Genç, yarışmada 4, 5 ve 6. olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira verileceğini anımsatarak, "Yarışmanın finali 16 Ocak 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek." ifadelerini kullandı.

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