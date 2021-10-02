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Spor, Futbol

Trabzonspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 18 çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Murat Asil   | 02.10.2021
Trabzonspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Kayseri

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.

Maçın 9. dakikasında hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı.

12. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Gervinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası içerisine koşu yapan Cornelius'un kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında ceza alanı içinde ön direğe koşu yapan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

44. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Lung topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Nwakaeme'nin ceza sahası içerisi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahası içerisinde Uğur Demirok ile Cornelius arasındaki mücadelede maçın hakemi oyunu durdurdu. VAR incelemesinin ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Uğur Demirok'un topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

60. dakikada penaltıyı kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.

65. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

71. dakikada Kayserispor'dan Kemen sakatlık geçirmesi sonucu hakem oyunu durdurdu. Hakem atışı sonrası meşin yuvarlağı kendi yarı alanın ortasından direkt kaleye gönderen Hamsik'in şutunda, top Lung'u geçerek ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi, oyunun başlaması için topun en az iki oyuncuya temas etmesi gerektiği gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Djaniny'nin sert şutunda, kaleci Lung topu kontrol etmeyi başardı.

Maç, konuk ekip Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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