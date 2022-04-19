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Spor, Futbol

Trabzonspor kupada tur için bir adım öne geçti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi.

Selçuk Kılıç   | 19.04.2022
Trabzonspor kupada tur için bir adım öne geçti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Trabzon

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


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