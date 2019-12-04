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Spor, Futbol

Trabzonspor kupada Altay'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 04.12.2019
Trabzonspor kupada Altay'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle geçti

İzmir

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Avdijaj'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Ivanildo Fernandes'le girdiği mücadelede Hüsamettin Yener'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandrinho, topu filelere gönderdi: 1-1

64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

Trabzonspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

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