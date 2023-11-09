Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
Trabzonspor ile kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın ve Yılport Samsunspor antrenörü David Pietrzyk ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.
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