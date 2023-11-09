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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Trabzonspor ile kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın ve Yılport Samsunspor antrenörü David Pietrzyk ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.


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