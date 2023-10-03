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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Müşavirlik, Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından, Fenerbahçe'yi ise çirkin ve kötü tezahürattan disipline verdi.

Trabzonspor antrenörlerinden Nino Bule ile Siltaş Yapı Pendikspor antrenörü Ragıp Başdağ da disipline gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolcu Caner Erkin ile Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.

Ayrıca Ümraniyespor, Tuzlaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Eyüpspor da ​​​​​​​1. Lig'den PFDK'ye gönderilen kulüpler oldu.

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