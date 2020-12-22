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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Bir efsanemizi, büyük bir değerimizi kaybettik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün eski başkan, teknik direktör ve futbolcusu Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Tuğba Yardımcı   | 22.12.2020
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Bir efsanemizi, büyük bir değerimizi kaybettik

Trabzon

Ağaoğlu, mesajında, başkan olduğu dönem de dahil olmak üzere birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğu Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle çok üzüntülü olduğunu belirtti.

"Bir efsaneyi ve büyük bir değeri kaybettiklerine" dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Özkan Sümer, 80 yıllık ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış ender futbol adamlarından biridir. Sayın Özkan Sümer, Türkiye'de altyapının temellerini atan, o temellerin üzerine genç yetenekler yetiştiren ve futbolumuza kazandıran, futbola farklı bir sistem getiren bir insandı. Kendisine farklılıkları nedeniyle 'futbolun filozofu' unvanı verilmişti. Sadece camiamız için değil, ülkemizin futbol ve spor paydaşlarının da akil adam olarak gördüğü Sayın Özkan Sümer'e hep saygı duyulmuştur."

Ağaoğlu, geride sönmeyecek bir meşale bırakan Sümer'in ileri görüşlülüğü, yenilikçiliğiyle bugünlerin çok ötesinde futbol dehası olduğunun altını çizerek, "Bir Özkan Sümer bir daha gelir mi bilemem ama yeri çok zor doldurulacak. Camiamız ve ülke sporu için büyük bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza, futbol ve spor ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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