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Spor, Futbol

Trabzonspor, kente dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlattı

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takım kampına katılan ve ardından Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth için işlem başlattı.

Tuğba Yardımcı   | 12.09.2020
Trabzonspor, kente dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlattı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takım kampına katılan ve ardından Trabzon'a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlattı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alexander Sörloth için Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, Sörloth'un ülkesinin milli takımın kampına katılmak üzere Norveç'e gittiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da Kovid-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."

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