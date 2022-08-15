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Spor, Futbol

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Selçuk Kılıç   | 15.08.2022
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2 milyon 350 bin lira tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

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