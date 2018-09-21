Fotoğraf:AA/Hakan Burak Altunöz

TRABZON

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, son dönemlerde araç sektöründe yaşanan krize rağmen, sağlanan anlaşma ile kulübün 3 yıllık araç ihtiyacının Intercity'den karşılanacağını söyledi.

Hangi spor dalında olursa olsun sponsorluğun her takım için çok önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Sponsorlar sporun vazgeçilmezidir. Amatör ya da hangi branşta olursa olsun kulüplerin can damarıdır. Bugün ne yaparsak yapalım mutlaka hem kulüp olarak hem de ülke sporu olarak sponsorların vazgeçilmez olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Ancak ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği dönemlerde bazı sponsorların ön kapıdan girdikleri gibi, arka kapıdan çıktıklarını da gördük. Dolayısıyla Intercity ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak'a kulübümüze gösterdikleri sempati ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağaoğlu, sponsorluk ile kulübün önemli bir maddi yükten kurtulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu ayni sponsorluk olarak değerlendirelim. Kulübü çok ciddi bir maddi yükten kurtarıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en elit sporcuları. Bizim amacımız onları en iyi araçlara bindirmek, en iyi evlerde konaklamalarını sağlamak. Ayni sponsorluğun çok önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Bugün bir aracın günlük kiralama ücretinin ne kadar olduğunu biliyoruz. Futbolcu sayısı, idareciler, teknik heyet olduğunda nasıl bir mali yükle karşılaştığımızın farkına varmış oluruz. Maddi sponsorluk önemli ama Allah'a şükür 6 senedir Trabzonspor'un kasasına girmeden gittiğine hepimiz şahit olduğumuz için ben bir anlamda ayni sponsorluklara daha fazla ehemmiyet veriyorum. 3 yıllık araç ihtiyacını Intercity'den karşılamış olacağız. Özellikle kiralık araç sektöründe son aylarda yaşanan krize rağmen Intercity'nin bizle bu anlaşmayı yapmış olması çok önemli."

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ise Trabzonspor'un ülke sporunda güzide bir yeri bulunduğuna işaret ederek, takımın başarılarını, performansını ve duruşunu sürekli takip ettiklerini söyledi.

Başarıda kriterin sadece şampiyonluk olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Ak, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un bambaşka bir duruşu ve taraftarı var. Biz de şimdi çorbanın tuzu olarak bir taraftan Trabzonspor'a dahil olmaktan çok mutluyuz. Ülkemiz şu anda zor dönemlerden geçiyor. İşletmeler de genelde destek ve sponsorluk gibi harcamalarını kesiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Hayatın devam etmesi gerekiyor. Biraz daha tasarruf ve rasyonel davranmak gerekli. Biz hiçbir zaman 32 yıldır yaptığımız işi bırakmadık. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ama muhakkak bunu toparlayacaktır."

Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile Ak, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

Forma satışları 52 bini geçti

İmzaladığı Trabzonspor formasını Ak'a hediye eden Ağaoğlu, forma satışlarında geçen seneye göre yüksek talep olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, son 3 ay içinde forma satışlarının 52 bini geçtiğinin altını çizerek, üretici firmanın forma yetiştirmekte zorlandığını, satışların daha da yükselmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Törene katılan bazı bordo-mavili futbolcular, kulübe tahsis edilen araçların bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Hakan Burak Altunöz