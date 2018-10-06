Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisa'da yapacakları maçla 13. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZON

Trabzonspor ile Akhisarspor arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer, 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sini kazandı. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle bitti.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, Manisa deplasmanında son 2 maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.