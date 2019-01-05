Trabzonspor hazırlıklarını Antalya kampında antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

anasayfa > spor, futbol 05.01.2019 Hilmi Sever Antalya

Trabzonspor hazırlıklarını Antalya kampında antrenmanla sürdürdü

ANTALYA

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.

Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Jose Sosa ve Zargo Toure antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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