Euro
9.06
Dolar
7.72
BIST 100
1,143.74
Altın
1,894.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemli Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu toplantısına katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemli Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu toplantısına katılıyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç   | 01.10.2020
Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Trabzon

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

Pereira ve Ekuban dönüyor

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan Pereira, bu sezon ligde ilk kez kadroda yer alacak.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Caleb Ekuban da 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edilebilecek.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak'ın durumları son antrenmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde uçak ile Gaziantep'e gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 2 milyondan fazla kişi işini kaybetti
İsrail'de karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü

MKE Ankaragücü'nün konuğu Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Brezilyalı futbolcu Wallace'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Brezilyalı futbolcu Wallace'ı transfer etti
TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı

TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı