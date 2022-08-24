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Spor, Futbol

Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Tuğba Yardımcı   | 24.08.2022
Trabzonspor-Galatasaray maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Trabzon

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

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