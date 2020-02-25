Euro
6.67
Dolar
6.15
BIST 100
114,791.50
Altın
1,651.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 25.02.2020
Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçları ile ilgili güvenlik önlemleri görüşüldü.

Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor AŞ yetkilileri ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki maçla ilgili tedbirler karara bağlandı.

Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart Salı günü 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak.

Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.

Her iki maçta görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Süper Lig'de kıran kırana yarış

Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan yaptı

Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan yaptı
Fenerbahçe 4 haftada çöktü

Fenerbahçe 4 haftada çöktü