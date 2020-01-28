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Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının biletleri 3,5 dakikada tükendi.

Selçuk Kılıç   | 28.01.2020
Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi

Trabzon

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın satışa sunulan 3 bin 200 bileti, 3,5 dakikada tükendi.

Bordo-mavili kulüp, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışı sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler, 3,5 dakikada bitti.

Trabzonspor'da 33 bin kombine kartlı taraftar olduğu, güvenlik nedeniyle de ancak 3 bin 200 kadar biletin satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

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