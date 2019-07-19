Trabzonspor'dan KAP bildirimi

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Spor, Futbol

Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Hakan Burak Altunöz   | 19.07.2019
Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Altınordu AŞ'nin profesyonel futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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