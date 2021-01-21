Trabzonspor, Diabate'nin Göztepe'ye kiralandığını borsaya bildirdi

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe'ye kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2020-2021 sezonu ikinci yarısındaki garanti maaş ödemeleri, Göztepe ile kulübümüz tarafından eşit oranda paylaşılarak ödenecektir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.