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Spor, Futbol

Trabzonspor deplasmanda kaybettiği rakiplerini iç sahada mağlup etti

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 4 mağlubiyet aldığı takımlar karşısında iç sahada galip gelerek 12 puan çıkardı.

Selçuk Kılıç  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Trabzonspor deplasmanda kaybettiği rakiplerini iç sahada mağlup etti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarken ilk yarı deplasmanda farklı mağlup olduğu rakipleri karşısında da kazanarak rövanşı aldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor olmak üzere 4 yenilgi alan bordo-mavililer, iç sahada bu rakipleri karşısında 4 galibiyetle 12 puan çıkardı.

Trabzonspor, 5-2 mağlup olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u ise 4-1 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 yenilen Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısında sahasında da rakibi önünde aynı skorla galip geldi. Trabzonspor, ligin ilk yarısında dış sahada 5-0 yenildiği Cronden Alanyaspor karşısında kendi evinde 5-1 galip gelmeyi başardı.

Ligde 2,22 puan ortalaması

Spor Toto Süper Lig'de 57 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 40 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 18 lig maçının 12'sinde galip gelirken 2 karşılaşmayı kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı. Sahasında 2,22 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, iç sahada puanlarla lige tutundu.

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