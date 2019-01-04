Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

İSTANBUL

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş AŞ'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır.#Beşiktaş pic.twitter.com/fl1xtsZbAY — Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Ocak 2019

İsmi bir süredir Beşiktaş'a transferiyle gündemde olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce siyah beyazlı formayı giymişti.

Muhabir: Süha Gür