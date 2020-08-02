Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'a hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 53. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Karadeniz fırtınasının 53. yaşına girdiği bugün, kulübe başkan unvanıyla hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Duygu Avunduk   | 02.08.2020
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'a hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum

Trabzon

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 53. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Ağaoğlu, Trabzonspor'un kurucu başkanları Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu'nu, kurucu üyeleri, burayı bir çınar ağacı haline getirerek bütün dünyaya dallarını uzatan değerleri saygıyla selamladığını belirtti.

"53 yıl önce bugün, Trabzon kentini Türk spor tarihinin altın sayfalarına taşıyacak bir olay gerçekleşti." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Çok sevdiğimiz, adını kalbimize altın harflerle işlediğimiz Trabzonspor kuruldu. Kulübümüzün kuruluşu, filmlere ilham verebilecek denli enteresan bir öyküye sahip. Büyük zorluklar içinde, kavgalar verilerek kurulan bu kulüp, zaman içinde kentin futbol sevdalısı gençlerinin elinde büyüdü ve Trabzon'u sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un kurulduktan 7 yıl sonra İkinci Lig şampiyonu olarak Birinci Lig'e çıktığını anımsatan bordo-mavili kulübün başkanı, şu görüşlerini aktardı:

"Bordo-mavililer, o dönemki ismiyle Birinci Lig'e çıktıktan yalnızca 2 yıl sonra, şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya taşıyan ilk kulüp olarak, Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Anadolu'da bir ihtilal gerçekleştiren Trabzonspor'un ne acı gerçeğidir ki kulübümüz uzunca bir müddet kendi benliğini yitirerek asıl olan rotasından çıktı. Onu yönetenler işin kolayına kaçtı ve başkalarının dümen sularına girmeyi tercih etti. Halbuki bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Son yıllarda içinde bulunduğumuz dönüşüm, işte böyle bir anlayışın karşılığıdır. Karadeniz fırtınasının 53. yaşına girdiği bugün, böyle büyük ve onurlu bir camianın parçası olmaktan ve bu kulübe başkan unvanıyla hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 'Trabzonspor'umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice senelerimiz olsun.' diyor, yönetim kurulumuz adına siz taraftarlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca tatilcileri uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 42 bini geçti
Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan 'ikinci dalga' uyarısı

Benzer haberler

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'a hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'a hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum

Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth

Trabzonspor'dan bir sezonda 110 gol

Trabzonspor Kulübünden CAS kararı açıklaması

Trabzonspor Kulübünden CAS kararı açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS kararı tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS kararı tepkisi
Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu

Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu